La Ville de Saint-Leu informe les usagers du démarrage de travaux routiers de nuit, à Portail, sur le chemin Julien Dupont et les intersections chemins Tamarins et Pierre Deguigné. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les travaux portent sur cet axe majeur de déplacement reliant la ZAC Portail au Centre-Ville de Piton, un cheminement à forte fréquentation, donnant accès à la Route des Tamarins.

Il s’agit de réparer la chaussée très dégradée par la densité du trafic routier et de renforcer la sécurisation.

Les travaux se dérouleront du mardi 7 au vendredi 17 juin 2022, de 19h à 5h du matin. Sur ces créneaux, le chemin Julien Dupont sera fermé à la circulation (sauf riverains) et un alternat manuel sera mis en place aux intersections Pierre Deguigné – chemin Tamarins.

Pour fluidifier le trafic, il sera procédé à partir du jeudi 09 juin 2022, à une modification du régime de priorité :

Intersection chemins Pierre Deguigné et Julien Dupont -> priorité au chemin Julien Dupont

Intersection chemins Tamarins et Pierre Deguigné -> suppression du stop chemin Tamarins

Intersection chemins Pierre Deguigné et Joseph Oulia -> Instauration d’un stop chemin Pierre Deguigné

La Ville appelle les usagers à la prudence dans le secteur et remercie la population pour sa compréhension.

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de la ville.