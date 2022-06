Ce jeudi 2 juin 2022, autour de l'adjointe déléguée aux affaires scolaires, Madame Nadège Bernon, de Cap Emploi et des services de la ville (ressources humaines, vie éducative et promotion de l'égalité), la municipalité de Saint-Leu a procédé aux recrutements de quatre agents polyvalents, en situation de handicap. Trois agentes seront affectées au sein des écoles, un agent sera lui au service environnement. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photos : ville de Saint-Leu)

Comme à chaque recrutement, Madame Bernon, adjointe aux affaires scolaires a rappelé l’essentiel des règles qui s’appliquent à ce cadre d’emploi et leur rôle: “Vous allez intégrer une communauté éducative, avec un certain nombre de personnes qui entourent les élèves. Vous êtes aussi un modèle, votre comportement joue beaucoup dans ce qui va former ce futur adulte, sa façon de s’exprimer, d’être bienveillant… n’oubliez pas que ce sont des enfants!”.



La représentante du Cap Emploi est intervenue sur les prestations d’appui spécifiques qui seront déployées, avec par exemple, la venue d’un spécialiste du handicap concerné pour ajuster le poste au besoin. Jessy Payet, la référente au handicap au sein de la collectivité s’est naturellement montrée bienveillante, invitant ces nouveaux agents à la solliciter en cas de problème. Une approche appuyée par Madame Bernon: “Si vous avez des difficultés, ne restez pas dans votre difficulté: nous sommes là”.

Dans le cadre de leur contrat, ces agents bénéficieront de formations obligatoires. Les partenaires ont rappelé la nécessité, à travers cette opportunité, de se projeter sur un projet d’insertion professionnelle à l’issue des onze mois de contrat.



Pour rappel, cette politique volontariste en matière d’emploi et d’inclusion des personnes porteuses de handicap s’est traduite depuis 2021 par la signature d’une convention triennale avec le Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), la création du service promotion de l’égalité et lutte contre les discriminations, la désignation d’une référente handicap en interne.



Plusieurs actions ont été menées auprès des agents qui ont pu bénéficier de formation de sensibilisation sur le handicap. Les agents sont également accompagnés dans les procédures de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH). Plusieurs agents ont pu voir leur poste de travail adapté et ce afin de les maintenir en emploi.



Ces quatre nouvelles recrues prendront leurs fonctions courant juin au sein des établissements scolaires de la ville et du service environnement.

