Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 13 heures

A 15 ans, Valentin Barrabé, gardien de but du club de handball de l'ASL Piton Saint-Leu, s'est envolé dimanche 12 juin 2022 pour suivre la formation professionnelle du club national de Montpellier sur les traces de son père, ex gardien de but de football au plus haut niveau. Valentin compte donc bien l'imiter en handball. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)

A 15 ans, Valentin Barrabé, gardien de but du club de handball de l'ASL Piton Saint-Leu, s'est envolé dimanche 12 juin 2022 pour suivre la formation professionnelle du club national de Montpellier sur les traces de son père, ex gardien de but de football au plus haut niveau. Valentin compte donc bien l'imiter en handball. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)