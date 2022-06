Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

La 8e édition du festival de l'océan se déroule entre le 13 juin et le 2 juillet 2022, sur plusieurs points de la côte ouest. Un concours photos et vidéos a lieu à partir du 25 juin. Vous avez jusqu'au 17 juin pour envoyer vos belles réalisations. De nombreuses autre activités et découvertes sont au programme. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

