Simon et Clémence Hodgi ont fêté leurs 60 ans de mariage à Grand-Fond Saint-Leu ce dimanche 19 Juin 2022. Ils ont célébré la longévité exceptionnelle de leur union entourés de leurs enfants, petits-enfants. Le maire, Bruno Domen, ainsi que les élues, Marie Alexandre et Marjorie Lenclume, ont également accompagné le couple dans ce moment marquant pour toute la famille.

Mariés en juin 1962, Simon et Clémence se sont connus cinq ans auparavant. Ils ont eu cinq enfants qui leur ont donné sept arrière petits-enfants. Notre heureux couple vit désormais une retraite heureuse et dynamique, ponctuée de pèlerinages et de voyages.

www.ipreunion.com / [email protected]