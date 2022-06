Mercredi 22 juin 2022, les jeunes du Plate, accompagnés des éducatrices de rue avaient rendez-vous au centre de saut à l'élastique à la Ravine Fontaine. Le maire de Saint-Leu, Bruno Domen et l'élu délégué aux sports, Jimmy Aubin, étaient également présents pour les accompagner. Le bureau d'information recrutement de la Légion étrangère installé depuis environ un an à La Réunion était aussi sur place, avec le Major Gérald, actuellement en opération séduction sur l'île. Tous ont sauté en parachute. Nous publions ici le communiqué de Saint-Leu (Photos : ville de Saint-Leu)

L’idée était de les emmener découvrir le site, la pratique de ce sport, de nouvelles sensations et le dépassement de soi. Les jeunes ont pu échanger avec les militaires de la Légion étrangère qui leur ont présenté l’institution et qui n’ont pas hésité à les encourager à quelques minutes de ce moment particulier qui demande du courage.

Le saut à l’élastique est possible depuis quelques semaines sur Saint-Leu, de quoi compléter l’offre d’activités sensationnelles et de pleine nature sur la commune.

Il faut faire preuve d’un grand courage pour faire le grand saut et même, avant d’arriver à la plateforme, un petit effort est exigé pour traverser le pont de singe à 120m de haut. Tous ont joué le jeu, sensations garanties, les cœurs s’emballaient déjà.

Vient le premier et finalement le seul des jeunes qui osera sauter, Kenny Gonfo, pas peu fier et à raison, il était ravi de l’expérience : "c’était très très très bien". Il sera suivi par le maire de Saint-Leu, adepte de sensations fortes. A sa remontée du saut, en paysage de fond le littoral saint-leusien, Bruno Domen retient la multitude de sensations offertes par le saut et le spot. Quand vient le tour du Major Gérald, le militaire franchi le cap, confiant, profitant de la vue exceptionnelle offerte par le site et l’activité.

Qu’ils aient sauté ou pas, nul doute que ce moment restera longtemps dans les mémoires de nos jeunes Saint-Leusiens et que cette expérience leur aura permis de franchir une nouvelle étape dans leur développement personnel.

Le bureau d’information recrutement de la légion étrangère de La Réunion se situe au 266, Rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis, ils sont joignables au 02 62 58 56 17 ou par mail : [email protected]