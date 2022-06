Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Suite à la vigilance vagues-submersion émise par les autorités, la Ville de Saint-Leu informe les usagers que par arrêté municipal, valable à compter de demain, mardi 28 juin 2022, 7h, seront interdits : l'accès à la plage, au littoral et à la promenade du front de mer, et la baignade, les activités de loisirs et les activités nautiques (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

