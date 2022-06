Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

La 24ème édition des journées réunionnaises des tortues marines se tient ce week-end, les 2 et 3 juillet 2022 à Kélonia. L'occasion d'en savoir plus sur la protection des tortues marines et de leurs habitats. Le temps d'un week-end, vous pouvez (re)découvrir l'observatoire des tortues marines et profiter de nombreuses animations pour les petits et les grands. Nous publions le communiqué de Kelonia ci-dessous. (Photo d'illustration : Kélonia)

La 24ème édition des journées réunionnaises des tortues marines se tient ce week-end, les 2 et 3 juillet 2022 à Kélonia. L'occasion d'en savoir plus sur la protection des tortues marines et de leurs habitats. Le temps d'un week-end, vous pouvez (re)découvrir l'observatoire des tortues marines et profiter de nombreuses animations pour les petits et les grands. Nous publions le communiqué de Kelonia ci-dessous. (Photo d'illustration : Kélonia)