Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

La commune de Saint-Leu dispose de deux classes de Très Petite Section (TPS), une au Plate et l'autre à Piton. Ces classes sont déployées en partenariat avec l'Education nationale et aussi la Protection Maternelle Infantile (PMI). Ce dispositif permet la scolarisation des enfants à partir de l'âge de deux ans, il concerne par exemple, pour la rentrée scolaire 2022, les jeunes nés entre janvier 2020 et août 2020. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

