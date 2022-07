Le TCO (Territoire de la côte ouest) organise une opération "vid fon d'kour" ce jeudi 7 juillet 2022 au Port, dans le cadre de la lutte contre les moustiques et la dengue. Le samedi 9 juillet, ce sont des opérations de déchèteries éphémères qui auront lieu a La Possession et à Saint-Leu.

La ville du Port et ses partenaires se mobilisent pour une opération vid fon d’kour, le jeudi 7 juillet 2022, dans les quartiers Ariste Bolon, SIDR Haute et Satec. Collecte de Bois, ferraille, tôle, vieux meubles... tous les encombrants susceptibles de constituer des gites larvaires sont les bienvenus.

Samedi 9 juillet 2022, c’est au tour du centre-ville de La Possession et du Plate (Saint-Leu) d’accueillir les déchèteries éphémères. Vous pouvez y apporter vos déchets végétaux, vos encombrants et vos déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E), entre 8h et 12h. La déchèterie éphémère de La Possession se trouve au niveau du parking situé à l’angle des rues Emmanuel Texer et Baptiste Justin. Elle est ouverte tous les 2e samedis du mois de 8h à 12h. La déchèterie éphémère du Plate (Saint-Leu) se situe sur la place Maxime Laope. Elle est ouverte tous les 2e samedis du mois de 8h à 12h. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Pour rappel, des déchèteries fixes sont disponibles 7 jours sur 7 dans les communes de l'ouest.