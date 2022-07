Marie-France et Emmanuel que tous appellent affectueusement "Manuel" ont fêté leurs noces de diamant ce dimanche 10 juillet. C'est lors de la messe dominicale que leurs regards se sont croisés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)

Salle verte, orchestre en cuivre : le mariage a été célébré dans la tradition créole. De leur union, sont nés 7 enfants, 15 petits-enfants et 3 arrière petits-enfants. En ce jour spécial, ils ont reçu la visite du Maire, Bruno Domen et de l’élue Marie-Josée Sinapayel. Joyeuses noces de Diamant à eux et félicitations à toute la famille.