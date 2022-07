Après deux ans d'arrêt à la suite de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Leu renoue avec les festivités du 14 Juillet. Dès 16h, le public est convié à la cérémonie protocolaire au monument aux morts, situé près de la Poste. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Après le dépôt de gerbes avec l’ensemble des officiels, les sapeurs-pompiers défileront avec leurs véhicules et matériels de secours. Pour marquer ce moment d’union républicaine et citoyenne, les associations de Saint-Leu participeront également au défilé sur le front de mer de Saint-Leu.



À 19h30, se tiendra le traditionnel feu d'artifice lancé depuis le port, suivi du bal populaire sur le parvis de la Mairie.



Afin de permettre le bon déroulement des festivités, la circulation sera réglementée sur le front de mer de Saint-Leu.



- Réglementation sur le port -

En raison de l’affluence attendue sur le port et pour des raisons de sécurité, le quai ouest sera fermé au public le 14 Juillet 2022, à partir de 08h, pour le montage du feu d’artifice.



De 14h à 22h, la circulation et le stationnement seront interdits sur le quai Est, Ouest et l’entrée du port. Le trafic maritime sera également interdit aux abords, aux entrées et sorties du port.



- Circulation et stationnement -



Le jeudi 14 Juillet, de 14h à 19h :



La circulation sera interdite sur la place du monument aux morts, ainsi que sur la rue de la Compagnie des Indes, portion comprise entre le rond-point Compagnie des Indes/Boulevard Bonnier et la rue Waldeck Rousseau.

Pour permettre aux riverains d’accéder à leur domicile, les rues Commandant Legros, Anciens combattants d’Algérie, la Marine, l’Etang et l’avenue de Chateauvieux seront en double sens.



Le jeudi 14 juillet, de 19h à minuit :



La circulation ainsi que l’arrêt et le stationnement seront interdits sur l’allée de la mairie. La circulation sera interdite sur la rue Waldeck Rousseau dans le sens Front de mer/Place de la Mairie.