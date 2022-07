Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

La ville de Saint-Leu fait savoir en ce 17 juillet, que la mairie a été pavoisée à l'occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat Français et d'hommage aux "Justes" de France. "En plus du rappel de la responsabilité de l'État français dans la déportation des juifs durant la seconde guerre mondiale, reconnue depuis le discours du président Jacques Chirac en 1995, cette journée permet également d'exprimer un hommage aux Français qui ont protégé de nombreux citoyens persécutés durant la seconde guerre mondiale". (Photo : ville de Saint-Leu)

