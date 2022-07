Déjà champion de France et d'Europe de Carrom, Pierre Dubois a de nouveau été sacré champion d'Europe lors du tournoi qui s'est déroulé du 8 au 10 juillet 2022 à Varsovie, en Pologne. De retour à La Réunion, il a animé ce mardi 19 juillet 2022, un atelier "jeux de bois" à la médiathèque Sudel Fuma de Saint-Leu (Photo : ville de Saint-Leu)

Cet atelier est l'occasion de faire découvrir toutes sortes de jeux d'adresse et de stratégie fabriqués par lui même, dans son atelier. Une animation "très appréciée par les petits et les grands", indique la ville de Saint-Leu. Pour rappel, le carrom (ou billard indien) est un jeu de table dont le but est de placer tous les pions d'une couleur dans les trous situés aux quatre coins du tablier.