Vendredi 22 juillet 2022, le Comité du sport en milieu rural a proposé aux parents et enfants de la résidence La Bonne Brise de la ville de Saint-Leu, une matinée d'animations intitulée "Athlétisme ultra proximité 974". Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photos : ville de Saint-Leu)

Cet atelier ouvert aux personnes de 7 à 77 ans a permis au public de s’initier au saut en longueur, au saut en hauteur, au trampoline et à la course relai dans une ambiance conviviale. L’élue Brigitte Dompy était également présente et à salué cette belle initiative.

