La Ville de Saint-Leu accueillera la 53ème édition du Tour Auto de La Réunion, organisé par l'ASA Réunion, du vendredi 29 au dimanche 31 Juillet 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu relatif aux informations pratiques pour assurer un bon déroulé de l'événement. (photo : ville de Saint-Leu)

Pour l’occasion et de façon inédite, la manifestation comptera un unique parc d’assistance à la Ravine Saint-Leu. Le Parc de regroupement se situera sur le stade Christol Marivan au Centre-Ville et le Parc fermé, sur le parking du Musée Stella. Le Parc du 20 Décembre accueillera les partenaires de la manifestation.

La circulation et le stationnement seront réglementés du vendredi 29 Juillet à 20h au dimanche 31 Juillet à 17h :

- la circulation et le stationnement seront interdits sur la Rue Haute, portion comprise entre le Rond-point Nord et la Rue Gaspard

- les riverains devront emprunter la Rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la Rue Gaspard

- la circulation sera interdite sur la Rue de la Salette. Ladite route sera à double sens de circulation pour les riverains.

Du jeudi 28 Juillet à 6h au dimanche 31 Juillet à 17h :

le parking de la Ravine, situé Rue Haute, sera interdit au stationnement. Il sera réservé exclusivement à l'Association Sportive Automobile de La Réunion et les partenaires, sur autorisation.

Afin d’accueillir les deux spéciales sur la commune, des routes seront fermées :



Épreuves spéciales n°7 et 8, Lon-Mon-Poy :

circulation et stationnement interdits le Samedi 30 juillet 2022, de 18h à 23h30 :

- sur la RD 13, entre le Chemin Quatre-Sous et la RD 12

- sur la RD 12, entre la RD 13 et l’échangeur RN 1

Épreuves spéciales n°9 et 11, Le Cap / Quatre-Sous :

circulation et stationnement interdits le dimanche 31 juillet 2022, de 9h à 15h30 :

- sur le Chemin Lelièvre, de la Rue Jules Verne à la RD 13

- sur la RD 13, du Chemin Lelièvre au Chemin Quatre-Sous

- sur le Chemin Quatre-Sous, de la RD 13 au Chemin Lancastel

- sur le Chemin Lancastel, du Chemin Quatre-Sous au la RD 25

Retrouvez la carte des spéciales du 53è Tour Auto Rallye de la Réunion BMW :