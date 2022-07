Bruno Domen, Maire de Saint-Leu et son adjoint Bertrand Maillot, accompagnés des services techniques de la ville, étaient à la Chaloupe ce lundi 25 juillet 2022 au soir. Rendez-vous étaient donné aux riverains pour présenter les travaux de recalibrage de l'ouvrage hydraulique, chemin Léonce Bénard. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu (Photo mairie de Saint-Leu)

Les objectifs de ce rendez-vous sont d'éviter les inondations, de protéger les personnes et les biens situés à proximité.

Lors des épisodes pluvieux de 2018, plusieurs habitations du lotissement Les Hirondelles, à la Chaloupe, ont été concernées par des inondations. En cause, la saturation en amont, de l’ouvrage hydraulique sur le chemin Léonce Bénard qui demeure sous-dimensionné.

A compter de ce lundi 25 juillet 2022 et pour une durée d’un mois et demi, des travaux sont réalisés pour recalibrer l’ouvrage hydraulique et protéger ainsi les personnes et les biens à proximité.

L’opération consiste à recalibrer le fond, réaliser les fondations, poser des dalots de 2m x 2,50m et remettre en état la chaussée. Le coût des travaux s’élève à 173.600 euros, financés par la commune de Saint-Leu et l’Union européenne (PO Feder / React UE).

Durant cette période, la voie est totalement fermée à la circulation.