Dans le cadre du contrat de ville, les associations Vien A Zot, 7S4 Multisports et Initiatives kartié organisent ce jeudi 28 juillet 2022 "Leu Challenge OVVV (Opération ville vie vacances) 2022" au stade de Piton Saint-Leu. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (photos : ville de Saint-Leu)

"Cette action permet de faire rencontrer les jeunes sur des thèmes choisis par nos associations à savoir le développement durable pour Vien A Zot ou encore le patrimoine pour notre association" explique Yves Pontalba le directeur de Initiatives Kartié.

A l’occasion de cette troisième édition, l’association 7S4 Multisports a rejoint l’organisation sur le thème culture-patrimoine. Son directeur Mickaël Dally proposera cet après midi des ateliers sportifs où six équipes de dix pourront notamment s’adonner au Touchkball et découvrir le Kinball. Des matchs de vingt minutes de handball, basket et bien entendu de rugby seront également organisé.

En attendant, place aux stands de prévention. ‍La gendarmerie nationale avec la brigade motorisée et la maison de la protection des familles sensibilisent les adolescents aux dangers de la route et des stupéfiants.