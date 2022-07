Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Dans une démarche pédagogique et surtout écologique, les animatrices Sandrine Genna et Evelyne Lauret ont animé ce jeudi 28 juillet un atelier de création d'objets décoratifs et usuels à partir de matériaux de récupération à la Médiathèque Roger Poudroux, à Saint-Leu. Nous publions ci-dessous les informations communiquées par la ville de Saint-Leu (photos : ville de Saint-Leu)

