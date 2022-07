Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Mercredi 27 Juillet à 13H50

Mercredi 27 juillet 2022, les marmailles du quartier de Bois-de-Nèfles à Saint-Leu ont pu bénéficier d'ateliers sportifs comme le saut en hauteur, le relais, ou encore le lancer de poids sur l'esplanade de la maison de quartier. Organisée par par l'association "Vien à Zot" et les animateurs sportifs de la ligue réunionnaise d'athlétisme dans l'objectif d'amener l'athlétisme dans les quartiers et démocratiser sa pratique et pourquoi pas susciter des vocations. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photos : ville de Saint-Leu)

