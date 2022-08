C'était il y a 50 ans aujourd'hui, 6 août, que se mariaient Alain et Marlene Payet. Depuis, ils vivent des jours heureux dans leur maison familiale à La Chaloupe. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)

Marlene travaillait comme cantinière et Alain comme chef de chantier. De leur amour est né 1 enfant, puis 3 petits enfants et enfin 3 arrières petits enfants (bientôt 4!). Les élus Bertrand Maillot et Marie Alexandre, déléguée à la 3e jeunesse étaient présents pour célébrer avec eux.

Félicitations à eux !