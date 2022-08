Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Justin et Anne-Marie Virapin on fêté leur 60 ans de mariage ce lundi 8 août 2022 à leur domicile familial à Portail, à Saint-Leu. Un événement célébré en compagnie de leurs 4 enfants, leurs 8 petits-enfants et de leur arrière-petit-enfant ainsi que des élus de Saint-Leu Marie Alexandre, déléguée aux seniors accompagnée des conseillers municipaux Claudio Hodgi et Stéphane Virama. Justin Virapin, agriculteur à la retraite qui s'est reconverti dans la vente de samoussas et son épouse Anne-Marie, mère au foyer, ont eu la joie d'accueillir proches et amis pour fêter leurs noces de diamant. (Photos : ville de Saint-Leu)

