Les personnes qui disposent d'un anneau d'amarrage au sein du port de Saint-Leu, les amodiataires, rencontraient des difficultés d'accès au port de Saint-Leu, ne pouvant garer leur véhicule sur le parking du port. Dans le cadre du projet d'aménagement du port de Saint-Leu, porté par le TCO, des évolutions à court et moyen terme se déploient en ce qui concerne l'accès, le stationnement et la circulation des véhicules. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Dans un premier temps et en prévision du chantier d’aménagement, des barrières ont été installées, à l’entrée et à la sortie de l’enceinte portuaire, permettant l’accès uniquement aux véhicules des amodiataires.

Des difficultés sont alors apparues pour les personnes non-amodiataires qui souhaitaient accéder à la cale de mise à l’eau.

Dès lors, des échanges sont en cours entre les élus de Saint-Leu et le TCO, afin de proposer :

- que les Saint-Leusiens souhaitant mettre leur embarcation à l’eau, en utilisant la cale de mise à l’eau, se fassent connaître aux services du TCO afin de solliciter un badge d’accès

- que les véhicules et remorques quittent l’enceinte du port après la mise à l’eau

- de mettre en place, le plus rapidement possible, un panneau d’information indiquant les démarches à effectuer et les modalités de mise en application de ce dispositif