"Comme au premier jour c'est le même accord. Cinquante ans d'amour et on s'aime encore". Ces paroles extraites d'une célèbre chanson de Tino Rossi, s'adaptent à merveille à la vie harmonieuse d'Albert et Aliette Romily qui ont célébré leurs noces d'or le 20 décembre.

Aliette a 70 ans, son mari deux de plus. Lui est une mémoire vivante de l’ancienne usine sucrière de Vue-Belle où il a travaillé quelques temps avant de basculer comme garçon de cour à la Mairie de Saint-Paul, elle, a été agricultrice. Le cœur de l’un a donc chaviré pour celui de l’autre "hier".

Leur désir et leur envie de s’aimer ont été scellés par le mariage il y a 50 ans. Madame et monsieur Romily ont donné naissance à 10 enfants (autant de filles que de garçons). Leur lignée compte aussi 33 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.