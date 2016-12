La commune de Saint-Paul se met aux couleurs des fêtes de Noël cette semaine. Les écoles et les associations organisent des moments de partage, avec cadeaux et spectacles. Ci-après, le communiqué de la ville.

Les fêtes s’annoncent d’autant plus belles que les célébrations mettent à l’honneur les arbres de Noël dans les structures scolaires, périscolaires, de Petite Enfance ainsi que dans les associations de Saint-Paul. Retour en image sur cet évènement aux couleurs de Noël qui a ravi le cœur et les yeux des grands et des petits :

L’Ecole de Sarda Garriga: une petite visite éclaire du Père Noël en personne a suscité non seulement de la curiosité, mais aussi des pleurs et surtout de l’émerveillement aux élèves de maternelle.

Le périscolaire de Sarda Garriga : des petits cadeaux fait-main ont été distribués aux enfants

Les crèches Simangavole, Combavas, et les Libellules ont fêté en grande pompe la fin de l’année avec un spectacle haut en couleurs intitulé "Soro et le grain de maïs magique" de la Compagnie "la vie à pied". A la crèche "les Libellules", une exposition de photos retraçant "des moments de vie" relatifs aux activités de la structure (éveil musical, pâtisserie, parcours psychomoteur, calendrier de l’Avent, décoration du sapin, activités de Noël…) a été proposée aux parents. Quoi qu’il en soit la fête de Noël dans les structures était un moment convivial permettant ainsi des échanges entre plusieurs générations (avec les parents, mais aussi les grands-parents). C’est aussi une reconnaissance de l’accompagnement des enfants dans ses apprentissages au quotidien.

La Relais d’Assistant Maternel (RAM) : Parents et petit bout se sont réunis à l’école Louise Siariane pour clore cette belle année riche en émotions.

L’association C.A.T.D.R : le Collectif des Associations du Tour des Roches (Grande Fontaine, Bouillon, Lapérrière) a réuni près de 180 marmailles pour son arbre de Noël cette année. Un programme riche et varié avec atelier de maquillage, activités manuelles, grands jeux, chant et danse. Le clou du spectacle était bien évidemment le Père Noël qui a fait le bonheur des tout petits. Bravo au Collectif et à l’association Ensemble Pour Réussir.

Que la fête continue dans votre foyer ! Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.