De 15 000 à 20 000 personnes. C'est le nombre de Réunionnais qui pourraient se masser sur les plages de l'ouest pour fêter, comme chaque année, la Saint-Sylvestre les pieds dans l'eau. Ce mardi 27 décembre, la ville de Saint-Paul présentait le dispositif spécial forte affluence, qu'elle mettra en place ce week-end. En plus du rappel des gestes simples, comme rapporter ses déchets, la ville invite les fêtards à ne pas aller à l'eau, pour leur sécurité et celle du lagon.

"Ce n'est pas un événement classique, avec une organisation et un encadrement, précise Jean-Marc Aure, adjoint au maire de Saint-Paul, en charge de la sécurité. Mais nous mettons tout en oeuvre pour que la sécurité soit assurée".

Au total, une centaine de personnes vont être mobilisées pour encadrer ce réveillon, annonce la municipalité, dont 60 gendarmes, 30 agents de sécurité, 16 policiers municipaux et 39 agents de secours, pompiers et secouristes de la Croix Blanche confondus. Un poste médical avancé sera installé au niveau du Novotel.

Au micro de RTL Réunion, Jean-Marc Aure détaille le dispositif de sécurité ainsi que le plan de circulation à Saint-Gilles. Dans la rue des Sables, la circulation se fera notamment à sens unique sud/nord dès midi et le stationnement sera autorisé côté mer. Puis, une fois toutes les places occupées, au plus tard vers 15 h, la route sera fermée. Des "plots anti-véhicule bélier" seront également installés :

Surtout, la municipalité en appelle au civisme et demande à chacun de se servir des toilettes, en cas de besoin pressant, ou encore de repartir avec ses déchets. 3 500 sacs seront d'ailleurs distribués pendant la soirée. Bouteilles, mégots ou encore pétards s'ils sont abandonnés sur place, offriront un triste spectacle aux familles qui installeront leur serviette les jours suivants, pour profiter de la plage pendant les vacances scolaires. Les années précédentes, jusqu'à dix tonnes de déchets avaient été ramassées après le réveillon.

Pour la sécurité des fêtards et celle du lagon, mieux vaut rester sur le sable

​Jean-Marc Aure insiste également sur les dangers du bain de minuit dans le lagon :"la plage n'est pas surveillée et elle n'est pas éclairée", précise-t-il, rappelant au passage que l'an dernier, 3 fêtards avaient du être secourus à la passe de l'Ermitage après avoir été entraînés par le courant. Le drame avait pu être évité de peu, selon l'élu :

Au delà de la sécurité des baigneurs, c'est aussi pour préserver le lagon qu'il vaut mieux s'abstenir de faire trempette pour la Saint-Sylvestre. "Moins on piétinera, moins on cassera, mieux ça sera", note la présidente de l'association "Vie Océane", Florence Trentin. A noter au passage que le piétinement et l'abondance de la foule accentuent notamment l'érosion des plages.



Même si le lagon n'est qu'une partie du récif corallien et qu'il est moins sensible que la zone de déferlement et les pentes externes par exemple, tout déchet qui va entrer dans la lagon va forcément être entraîné vers le récif corallien, précise Roland Troadec, géologue et universitaire spécialisé dans la dynamique des littoraux. Des tortues risquent de "happer" des plastiques, le corail, "s'il est bloqué dans un plastique", peut aussi voir sa colonie entière se dégrader, etc.

