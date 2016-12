Joseph Sinimalé appelle au civisme et à la responsabilité des personnes qui célèbreront le passage à la nouvelle année sur les plages de l'Ouest. Nous publions le communiqué de la municipalité en intégralité.

A l’occasion du réveillon du Nouvel an, de nombreux Saint-Paulois et Saint-Pauloises et de manière plus générale les Réunionnais, se rassemblent sur les plages de l’Ouest pour fêter la Saint-Sylvestre.

Ce moment festif doit garder son caractère très convivial, très familial. Aussi, j’appelle chacun des fêtards, et en même temps l’ensemble des personnes présentes ce soir là, à faire preuve de responsabilité et de civisme.

En partenariat avec les services de l’Etat, notamment la gendarmerie mais aussi les pompiers, la Croix Blanche, la SPL Tamarun, le TCO, la mairie de Saint-Paul met en place des moyens de sécurité et aussi de protection de l’environnement afin de garantir la propreté du site. Mais il appartient aussi à chacun d’être respectueux des consignes.

S’il est bon de faire la fête, il est bien aussi de faire un geste pour la nature. Je demande donc à ce que tout se déroule dans les meilleures conditions.

Je vous souhaite à tous une bonne fête et mes meilleurs vœux pour 2017

Joseph Sinimalé, Maire de Saint-Paul