Entre 150 et 200 personnes ont fait la fête samedi soir chez la famille Mérion à Tan Rouge pour célébrer à la fois le passage à la nouvelle année et le 70e anniversaire de mariage de Francis et Marie-Christine.

Il y a eu deux fêtes en une ce samedi 31 décembre à Tan Rouge. La famille Mérion a été réunie au complet – entre 150 et 200 personnes – pour passer ensemble le réveillon du Nouvel An et célébrer aussi les noces de platine de Francis et Marie-Christine. Le couple était samedi après-midi entouré des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Beaucoup de personnes ont fait le déplacement pour célébrer leur 70 ans de mariage.