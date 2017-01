Depuis le 29 décembre 2016, les participants au concours "Cours et Balcons fleuris" exposent les trésors cachés de leur jardin. Le jury est passé de maison en maison à la recherche du plus joli coin de verdure.

Depuis le 29 décembre, les participants au concours "Cours et Balcons fleuris", organisé par la ville de Saint-Paul en partenariat avec la Réserve Naturelle de l’Etang, présentent tour à tour le fruit de leur travail.

Un jury, composé de Virginie Peron, élue déléguée à l’Environnement, Pascal Hoarau, directeur de la Réserve Naturelle de l’Étang et Soraya Issop-Mamode, directrice du Service Environnement et Cadre de la Vie, évalue les différents espaces fleuris. Les participants à ce concours sont divisés en deux catégories : "cour individuelle" et "balcon".

Le concours juge autant l’esthétisme du jardin que son entretien. Il prend également en compte d’autres critères tels que le traitement des plantes et la fréquence d’arrosage. Les candidats ont été interpellés sur le type d’engrais utilisé ou encore le modèle d’irrigation mis en place.

Les lauréats seront récompensés pour leurs efforts. Plusieurs lots sont à gagner dont : deux survols de l’étang en ULM, et trois bons d’achats de respectivement 150 €, 100€, 50€ pour les premiers, seconds et troisième prix de chaque catégorie. Chaque candidat sera néanmoins récompensé pour sa participation. Un bon d’achat de 20€ leur sera remis.

Les résultats définitifs seront connus en février.