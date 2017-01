Bernard Mariama, président de l'association Jeunes de La Caverne et de Thierry Vesta, musicien, proposent un atelier de musique tout au long de ces vacances scolaires au Case de La Caverne, à Saint-Paul.

Bernard Mariama, président de l'association Jeunes de La Caverne et de Thierry Vesta, musicien, proposent un atelier de musique tout au long de ces vacances scolaires au Case de La Caverne, à Saint-Paul.

Des notes de guitare, de kayamb ou de roulèr rythment les chants des quelques enfants qui suivent les cours de musique en plein air. Une activité également ouverte aux adultes proposée tous les jours durant ces vacances au Case de La Caverne. Bernard Mariama, président de l’association Jeunes de la Caverne, tient à créer du lien social au sein de ce lieu de rencontre.

Ce stage musical a pour but de faire bouger le quartier de la Caverne. Il est également un moment d’échanges, de " jouer ensemble " entre débutants et confirmés. Thierry Vesta, responsable de l’atelier musique s’investit pleinement dans l’apprentissage des instruments, aux enfants et adultes, afin que tous découvrent la musique traditionnelle. En période scolaire, l’association organise des cours de musique tous les après-midis. Alors pour ces vacances, elle a voulu donner libre cours à la créativité. La musique résonne ainsi du matin au soir.

Il faut compter 20 € pour une semaine de stage musical au Case de La Caverne.

Côté sport, les activités ne manquent pas. L’association propose aussi du MMA, du Cross Fit, et du Tai chi pour les adultes et du Pencak Silat pour les petits.