La ville de Saint-Paul participe à la première édition de la Nuit de la lecture mise en place par le Ministère de la Culture et de la Communication. "Ce samedi 14 janvier, dès la tombée de la nuit, petits et grands pourront gratuitement apprécier les joies de la lecture et les différentes activités proposées à la médiathèque Leconte De Lisle. La soirée débutera avec deux ateliers, l'un pour s'adonner à l'écriture, l'autre pour s'essayer à la cuisine" annonce la mairie de Saint-Paul. En parallèle, les petits pourront écouter histoires et comptines. Des musiciens de Jazz accompagneront également la manifestation. Enfin, un cours de Zumba clôturera la soirée

Le programme de la soirée

18-20h : Atelier d’écriture ados/adultes par Joëlle Ecormier

18-20h : Atelier cuisine ados/adultes avec Cuisine et culture OI et

cuisine itinérante

18-20h : Ronde des doudous, comptines, histoires au creux de l’oreille et soirée pyjama enfants avec l’équipe de la section jeunesse de la médiathèque.

20-21h : Musique Jazz avec Filip Barret, Mahay Dera et Vincent Philaes

21h-23h : Zumba avec Cindy Ivara

mb/www.preunion.com