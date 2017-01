La ville de Saint-Paul a procédé ces dernières semaines au contrôle de ses équipements sportifs et profite de cette période de vacances scolaires pour réaliser des petits travaux d'entretien.

Une vérification principale des installations sportives doit avoir lieu tous les 2 ans et une autre qualifiée d’opérationnelle tous les 3 mois pour les équipements en accès libres, selon la réglementation. L’inspection des aménagements sportifs de Saint-Paul a débuté au mois de septembre. Les 72 installations de football, de basket-ball, de handball ou encore de rugby ont ainsi pu être examinées. Au total 419 contrôles ont été réalisés pour un montant de 12 000 euros. Ils prennent notamment en compte l’examen des buts afin d’assurer la sécurité des utilisateurs.

La commune se consacre désormais à l’entretien des installations dédiées à la pratique du football. Profitant de la fermeture des établissements scolaires et de la trêve footballistique, les 18 pelouses naturelles et les 10 pelouses synthétiques bénéficient d’une cure de rajeunissement. Tous les quartiers de la commune sont concernés. Ce mardi 10 janvier, le terrain de Plateau Caillou et celui de Ravine Daniel, entre autres, ont pu retrouver leur éclat. Le coût total de ces opérations de rénovation s’élève à 140 000 euros pour l’ensemble des terrains de football. À la fin du mois de janvier, les services de la mairie procéderont à la réfection des clôtures de tous les sites sportifs. La remise en état des paniers de basket-ball, des buts de football et de handball est également programmée. Globalement, les imperfections matérielles visibles sur chaque site seront corrigées.