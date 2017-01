Pyjamas et doudous pour les petits, toques de chef et stylos pour les adultes, la Nuit de la Lecture a offert à chacun un moment de convivialité. Ce samedi 14 janvier 2017, ils étaient environ 250 participants à profiter des différentes activités proposées à la médiathèque Leconte De Lisle. Nous publions le communiqué de Saint-Paul dans son intégralité ci-dessous.

Des étoiles blanches suspendues au plafond. Des nœuds gris et bleus accrochés de part et d’autre de la salle principale, la médiathèque de Saint-Paul a changé de décor. Place à la première édition de la Nuit de la Lecture.

Chez les plus petits, l’ambiance est calme. Des coussins, des doudous et des livres attendent les marmailles. Laissant leurs souliers au pas de la porte, les enfants prennent place sur des matelas dans une petite salle à lumière tamisée. Là, ils écoutent les histoires comptées par Sarah Potola, Karine Le Pape et Damien Michel, animateurs de la section jeunesse à la médiathèque. D’autres marmailles de tout âge se mettent à la lecture sur des tables ou dans des fauteuils, seuls ou accompagnés de leurs parents. Ces derniers saluent l’initiative de cette soirée.

Plus loin, une légère odeur d’oignons ciselés attire le public vers l’atelier culinaire. Autour d’une grande table, près d’une douzaine de personnes s’attèlent à la préparation de nems, de samoussas et de croquettes. Massalé, curcuma, bananes, gingembre ou encore carottes, Victor Aubrespin, cuisinier de métier et président de l’association Cuisine et Culture Océan Indien, explique tour à tour les recettes de la soirée. "Manger bien, manger sain pour presque rien", l’association originaire de Saint-Pierre a voulu un atelier bric à brac où farine, lait et sucre sont proscrits.

Enveloppé de voiles blanc, beige et bleu marine, un petit coin silencieux s’est formé tout au bout de la médiathèque. Joëlle Ecormier, du Labo des Histoires, partage sa passion de l’écriture avec des adolescents et des adultes sur le thème de la nuit. Entrecoupés d’extraits de son livre, des jeux ludiques permettent aux participants d’exprimer leur créativité. Trouver dix mots commençant par la lettre "n" et en faire un petit texte, voilà une manière d’initier les novices et de stimuler ceux qui écrivent déjà.

"La médiathèque doit être un lieu de vie, d’enrichissement mais aussi de partage" rappelle d’ailleurs Marie-Jo Lo-Thong, conseillère livre et lecture à la Direction des affaires culturelles de l’Océan Indien, à l’ouverture de la manifestation. Le maire Joseph Sinimalé, ainsi que le 1er adjoint délégué à la culture, Yoland Velleyen, sont également passés d’atelier en atelier.

Une fois les activités terminées, le public s’est laissé transporter au son des percussions, de la basse et de l’harmonica. Ti fleur fanée, Black Orpheus ou encore Longose, Filip Barret et ses dalons Mahay Dera et Vincent Phileas ont interprété près de dix morceaux. Plaisir musical et gustatif ont fini par se mêler. Petits et grands ont raffolé des apéritifs soigneusement concoctés par l’atelier culinaire.

En fin de soirée, un petit groupe d’adultes et quelques marmailles se sont adonnés à la zumba, coaché par Cindy Ivara. Entre séga et dance hall, la soirée s’est terminée sur des sons ambiancés suivis des applaudissements du public.

De l’avis de tous, la première Nuit de la Lecture a été un véritable succès et ce ne sont pas les 250 participants réunis à la médiathèque qui diront le contraire.