L'Etablissement Français du Sang - La Réunion tient à remercier les donneurs Saint-Paulois, "au nom de toutes les personnes transfusées" précise une publication de la ville de Saint-Paul. "Grâce à votre soutien, l' EFS a accueilli 55 donneurs et a pu recueillir 48 poches de sang ce lundi 16 janvier à la mairie de Bois de Nèfles St Paul. D'ailleurs, cinq nouveaux donneurs ont été recrutés. Un véritable succès. Merci à vous, Saint-Paulois et Saint-Pauloises, Réunionnais et Réunionnaises pour votre générosité" termine l'EFS.

