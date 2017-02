Dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes et la sécurisation des sites publics, un exercice d' "Entrainement de Démineur" a eu lieu ce jeudi 2 février 2017 au stade Paul Julius Bénard, précise la mairie de Saint-Paul dans un communiqué.

"Cette opération s'est déroulée dans les conditions les plus proches de la réalité pour permettre d'entraîner les principaux acteurs publics et privés. Étaient présents : la protection civile de la préfecture, la police municipale, les ASVP (Agents Surveillance Voie Publique), le Nedex (Neutralisation enlèvement destruction des explosifs), les pompiers en relation avec le Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie (Corge) et le Samu.

Il s'agissait de vérifier les procédures ainsi que les moyens à engager pour faire face à un éventuel risque d'attaque" termine la mairie.