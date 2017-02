Un demi siècle d'amour. 50 ans de bonheur pour Maximin et Rachelle qui se sont unis le 31 janvier 1967. 50 ans plus tard, ils ont célébré dans la joie et la bonne humeur cette date symbolique pour eux et leur famille.

À 73 ans, Maximin est agriculteur tandis que sa femme Rachelle, employée communale qui travaillait dans les cantines, profite de sa retraite à 69 ans.

Le couple vit à Bras- Canot, dans les hauteurs de Saint-Paul. Ensemble, ils sont les heureux parents de 4 enfants, 12 petits-enfants et 4 arrières-petits enfants. On leur souhaite beaucoup d’autres années de bonheur.