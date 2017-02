Dans une volonté de redynamiser le centre-ville de Saint-Paul et de créer de l'attractivité économique, la municipalité a décidé d'organiser cette année la nocturne des soldes avec un programme inédit. Benjam, Sophie Ligdamis, Zaza Maloya, et Fred Louisin, entre autres, se produiront sur la scène du centre-ville près du marché couvert sans oublier les animations diverses qui feront le bonheur du public. Ci-après, le communiqué de la ville.

Ce samedi 11 février, Saint-Paulois et les Réunionnais, pourrons profiter d’une nuit des soldes qui mêlera de l’artisanat avec les associations qui ont participé au FIL (Forum des Initiatives Locales), de la restauration avec le Food Festival, des animationsitinérantes, des prestations musicales avec un podium (marché couvert), et bien entendu les bonnes affaires des commerçants.

Pour cela, certaines rues du centre-ville seront exclusivement dédiées aux piétons à savoir la rue Suffren et la rue Marius et Ary Leblond. Aussi, il est conseillé au public de se garer au niveau des poches de parking situées tout autour du centre-ville à savoir le front de mer, le parking à proximité de la gare routière et les parkings à la fin des rampes de Plateau Caillou et de Crève Cœur.

Cette nocturne " nouvelle formule " à pour but de redynamiser l’aspect économique du centre-ville, certes, mais aussi réconcilier les habitants des hauts avec les événements qui se passent dans les bas et pour cette édition, un renfort nocturne de certaines lignes régulières de bus à été mis en place en partenariat avec le réseau Kar’Ouest et ce jusqu’à 20h. Les informations sur les horaires de passages et les points d’arrêts sont à consulter sur le www.mairie-saintpaul.fr.