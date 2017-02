Une convention de financement a été signée entre l'Agence Française de Développement, la Sedré et la Ville pour la mise en oeuvre du programme de renouvellement urbain (PRU) de Saint-Paul. Cet accord porte sur un prêt d'un montant de 15 millions d'euros garanti à 80% par la Commune, permettant ainsi à la Société d'Équipement du Département de la Réunion de disposer de ressources financières nécessaires à la poursuite du projet. Nous publions ci-après le communiqué de la commune de Saint-Paul

"Entre la dynamisation de l’habitat et la résorption des logements insalubres, la construction de plus de 11 000 m2 de surfaces commerciales pour l’implantation de petits commerces sur le front de mer, "la réorganisation des stationnements, ou encore la requalification des espaces publics, les réalisations du P.R.U sont multiples", souligne le maire, Joseph Sinimalé. "Ensemble, nous devons continuer à agir pour que Saint-Paul reste une ville attractive où il fait bon vivre. À travers cette attractivité nous espérons contribuer à l’essor touristique" a-t-il ajouté.

S’attardant notamment sur le pôle concerné par la mise en place d’aires de détente et de loisirs, la création de logements et l’aplanissement du marché forain, Philippe Lapierre, insiste sur l’importance d’"amener la population à se réapproprier le front de mer". Le Directeur de la Sedré rappelle le déplacement prochain des écoles du front de mer vers la rue Potier et évoque "un plan de restructuration du foncier pour des équipements touristiques, et tout ce qui permettra au centre ville de retrouver son dynamisme commercial".

L’Agence Française de Développement accompagne donc la Commune et la Sedré pour porter la restructuration du centre ville. "C’est notre rôle d’accompagner les acteurs du développement du territoire, notamment les collectivités locales ", souligne M. Foucault, directeur de l’AFD. " On doit être le premier de vos banquiers".

Depuis le 3 octobre 2016, Accord-cadre de partenariat formalise la volonté de la Commune de Saint-Paul d’associer l’AFD pour l’accompagner dans la mise en œuvre de notre Plan Pluriannuel d’Investissement (PRU) sur la période 2016-2020. Dans un contexte financier favorable et une situation financière saine de la Collectivité reconnue par les banques, l’AFD s’engage à faire le nécessaire afin d’instruire chaque année un concours financier. Et ce en vue d’une couverture de l’ordre de 60% du besoin d’emprunt de la collectivité pour le financement de son PPI sur cette période de 4 ans".