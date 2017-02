Dans le cadre de son plan de lutte contre l'insalubrité, l'opération "Quartier Propre" a démarré ce jeudi 23 février à La Grande Fontaine et se poursuit jusqu'au 28 février prochain.

Des actions marquées sur 4 jours (les 23, 24, 27, 28 février 2017) qui auront pour but de réaliser des campagnes d’information, de sensibiliser et d’éduquer la population du quartier à la protection de l’environnement. Les acteurs présents : les agents de médiation de la Mairie, de Cycléa, de la Réserve Naturelle, de l’ARS et les associations s’engageront pour que les actions de terrains soient respectées et menées à bien.

Au programme cette semaine :



Les jeudi 23 et vendredi 24 février 2017 : de 8H à 12H



- Campagne d’information : du porte-à- porte par les agents de médiation, du cadre de vie de la Commune, Cycléa et de l’ARS



- Opération de nettoyage sur la partie basse le long du chemin du Tour Des Roches et la partie haute de La Grande Fontaine



- Distribution de kits de dératisation.