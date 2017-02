En partenariat avec la commune de Saint-Paul, la brigade de prévention de la délinquance juvénile du commandement de gendarmerie de la Réunion (BPDJ) organise, le jeudi 02 mars 2017, une journée d'information, au Stade Olympique Paul Julius Bénard à Saint-Paul, pour lutter contre les drogues et les différentes dépendances (Photo d'illustration)

Après sept dernières éditions, la BPDJ s’engage une nouvelle fois dans le combat contre la polytoxicomanie (drogue, tabac, alcool et usage détourné de médicaments). En effet, le jeudi 02 mars 2017, la 8ème édition de l’opération " Tous ensemble contre les drogues " continue son travail de prévention avec l’organisation, au Stade Olympique Paul Julius Bénard de Saint-Paul, d’une olympiade sous la forme d’un " inter-ville " en un " inter-collège " de dix établissements du secteur Ouest de l’île. Alliant effort physique, dextérité et pugnacité, les 112 collégiens et les 588 supporters amenés à participer seront mis à l’épreuve dans une série d’exercices à l’esprit ludique.

Toujours dans une optique de sensibilisation contre les méfaits de ces substances nocives, les élèves de 4ème et 3ème s’affronteront sur le parcours I (non aux goudrons) et ceux de 6ème et 5ème sur le parcours II (non aux poisons). Ensuite, avec un travail de recherche au préalable sur les dangers de la toxicomanie, les participants seront soumis à un quizz, éveillant ainsi leurs intérêts sur ce sujet de société. Finalement, la dernière épreuve sera uniquement destinée aux supporters dont la collaboration est obligatoire tout au long de la journée qui se conclura par une remise de trophée à l’équipe vainqueur ainsi que quelques lots de consolations.

Malgré un classement final, le véritable gagnant sera la lutte contre la toxicomanie en familiarisant les jeunes à ce fléau qui fait bien trop de ravages…

