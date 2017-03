Le 24 février dernier, le Lieu d'Accueil Enfant-Parent Itinérant (LAEPI) organisait un café-débat sur le thème de la parentalité, plus précisément sur " le lien d'attachement et la séparation ". Dans le cadre de l'action LAEPI, l'approche de la parentalité est placée sous le thème de l'Art et de la Culture. Ainsi, plusieurs actions innovantes sont proposées au sein des quartiers prioritaires. Un second café-débat sera DONC organisé le vendredi 24 mars à 16h30, au Relais d'Assistants maternels (33, rue Flacourt à Saint-Paul). "Le lien familial transgénérationnel" sera au coeur des débats.

