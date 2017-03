La ville de Saint-Paul mène un plan de lutte contre l'insalubrité le 9,10,13,14 et 15 mars avec le quartier de Plateau Caillou concerné durant cette semaine. Sous l'égide de la mairie, de Cycléa, du TCO, de l'ARS et des associations de quartiers, ces actions ont pour but de sensibiliser et informer la population sur la protection de l'environnement.

La ville de Saint-Paul mène un plan de lutte contre l'insalubrité le 9,10,13,14 et 15 mars avec le quartier de Plateau Caillou concerné durant cette semaine. Sous l'égide de la mairie, de Cycléa, du TCO, de l'ARS et des associations de quartiers, ces actions ont pour but de sensibiliser et informer la population sur la protection de l'environnement.

Au programme de ces 5 jours :

Jeudi 9 et vendredi 10 mars

Campagne d’information auprès des habitants par les équipes TCO-Cycléa, des associations de quartier, du conseil citoyen et du Conseil local de développement de Plateau Caillou.

Lundi 13 et Mardi 14 mars

Ramassage des encombrants par le TCO ( sauf électroménagers, placo et gravats).

Mercredi 15 mars

Matinée de sensibilisation au tri des déchets (animée par TCO-Cycléa) et à l’amélioration du cadre de vie de 8h à 12h au Parc Arc-en-ciel de Plateau Caillou.