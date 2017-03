Débutée à Saint-Paul dans le quartier de Grande Fontaine, l'opération Quartier propre s'est poursuivie à Plateau Caillou pendant cinq jours, du du 9 mars au 15 mars 2017. "Cette action destinée à jouer sur la conscience collective de la population du quartier s'est structurée autour de deux jours de campagne d'information, deux jours de collecte des encombrants, pour finir sur une matinée de sensibilisation" note la mairie de Saint-Paul

"Une dizaine d’enfants, menés par l’association Tamarins de l’Ouest, et les habitants du quartier, à l’exemple de Madame Louise, âgée de 91 ans, ont contribué à la réussite de l’opération d’embellissement de sites pollués" dit encore la mairie.

"Pour accompagner ces actes d’engagements, nombreux étaient sensibilisés aux informations concernant le tri des déchets, aux maladies anti-vectorielles transmises par les moustiques et aux bons gestes à adopter pour économiser nos ressources naturelles (eau, électricité). Tous ces messages ne sont pas vains et sont certes répétitifs mais n’ont qu’un seul objectif : celui de "respecter notre lieu de vie pour notre environnement mais aussi pour nous-mêmes" explique Nadine Sévétian, élue du quartier de Plateau Caillou, "et cela doit passer avant tout par l’éducation". Les acteurs étaient présents : agents de la Mairie, de TCO- Cycléa avec la mise en place d’une scénette sur le thème des éco-gestes, de la ARS, des associations Tamarins de l’Ouest et les Amis de l’océan Indien, avec ses balades à cheval" termine la mairie de Saint-Paul.