Des ateliers sportifs à destination des enfants de 8 ans à 12 ans sont implantés sur le front de mer de Saint-Paul jusqu'au mardi 21 mars 2017. L'animation est organisée par la mairie de Saint-Paul en partenariat avec les associations et les centres d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Environ 250 enfants sont attendus

Des ateliers sportifs à destination des enfants de 8 ans à 12 ans sont implantés sur le front de mer de Saint-Paul jusqu'au mardi 21 mars 2017. L'animation est organisée par la mairie de Saint-Paul en partenariat avec les associations et les centres d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Environ 250 enfants sont attendus

Réparties sur 200 heures couvrant l'ensemble des vacances scolaires, plus de 12 activités sportives sont proposées, dont trois nouveautés : le beach-soccer, la course d’orientation et l'escalade)