Ce jeudi 16 mars, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé et le président du SBA (stratégie du bon achat), Dominique Vienne, ont signé une convention engageant la municipalité "à faciliter l'accès à la commande publique des TPE-PME locales". Il s'agit ainsi de la douzième adhésion d'un acheteur public réunionnais au dispositif.

"Cette démarche a pour vocation de simplifier les contraintes administratives, d’assurer une meilleure correspondance technique du cahier des charges avec les savoirs faire locaux et d’adapter les clauses contractuelles des marchés publics pour les petites entreprises". Cette signature entérine donc un rapprochement entre le secteur public et le tissu économique local comme le souligne Joseph Sinimalé en disant : "la municipalité qui est l’organe politique le plus proche de la population doit aussi aider les petites entreprises de son territoire." Il a ajouté : "en tant que maire, je me voyais souvent confronté à de petits entrepreneurs avec une gestion saine mais menacés par les retards de paiements et des problèmes de trésorerie. Grâce notamment au SBA la municipalité saint-pauloise s’engage à réduire les délais de paiement pour les entreprises travaillant à nos côtés".

"Cette convention SBA est la 12ème signée par un acheteur public réunionnais. A ce jour le Conseil Départemental, la Région Réunion, la SIDR, la CINOR, le TCO, le CHU, et les mairies de Saint-Denis, Saint-Leu, Petite-Ile, Le Port, La Possession et désormais Saint-Paul ont signé une convention SBA. Dominique Vienne est convaincu que : désormais les acteurs publics ont compris que la commande publique était un maillon fondamental pour le développement économique" du territoirek, écrit la SBA dans un communiqué

La SBA a été initiée en 2014 par la Confédération des PME Réunion (CPME) et ensuite adoptée par 14 autres organisations professionnelles.

