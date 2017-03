Ce n'est pas le moment de s'aventurer aux trois bassins de la ravine Saint-Gilles, ces derniers jours. Même les promeneurs sont nombreux à braver l'interdit, pour profiter des bassins Malheur, des Aigrettes, des Cormorans, le site est particulièrement dangereux, après les récents épisodes de fortes pluies. Ce vendredi 25 mars 2017, la ville de Saint-Paul a tenu à rappeler l'interdiction.

"Suite aux dernières fortes pluies, deux éboulis se sont produits la semaine dernière en rive droite de la ravine de Saint-Gilles, obstruant le canal Jacques qui permet l'alimentation en eau brute de l'usine de potabilisation de Grand Fond.

Avant de procéder au déblaiement des éboulis, La Créole a procédé à une reconnaissance en hélicoptère le 22 mars dernier. Cette reconnaissance a montré que certaines zones sont encore très instables avec de nouveaux risques d’éboulements imminents, notamment au niveau du point situé juste après le portillon et environ 50 mètres avant le bassin des Aigrettes sur le canal Jacques.

Des travaux de purges des falaises et de réparation des canaux seront réalisés du 27 mars au 14 avril 2017. La Commune de Saint-Paul et la régie La Créole rappellent l’interdiction d’accès à ce site. Elles insistent sur la nécessité de respecter strictement cette interdiction au regard du danger et des risques encourus."

ch/www.ipreunion.com