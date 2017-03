Près de 1300 élèves des écoles des classes élémentaires de la commune de Saint- Paul ont participé ce jeudi 30 mars et ce vendredi 31 mars 2017 au Challenge natation. Mise en place dans le cadre du dispositif "Plan de natation", cette manifestation est organisée en cours d'année scolaire pour accompagner les modules d'apprentissage de la natation par une rencontre à la fois ludique et sportive

Ils étaient plus d’un millier d’élèves des classes de CP/CE1, de CE1 et de CE1/CE2 ce jeudi 30 et vendredi 31 mars au centre nautique de Plateau Caillou pour participer au Challenge natation. L’objectif : faire évoluer les élèves dans un milieu aquatique, à travers des ateliers ludiques (tunnels, toboggan, pont flottant, etc.) et pédagogiques.

Cette manifestation permet d’organiser en parallèle des modules d’apprentissage de la natation une rencontre ludique placée sous le signe du sport et de la convivialité. Une fête de l’eau où chaque élève participe à hauteur de ses capacités physiques et émotionnelles aux différents ateliers aquatiques. Grâce à l’initiative combinée de la commune de Saint-Paul et du Rectorat, plus de 5000 élèves des classes élémentaires de la commune de Saint-Paul ont bénéficié de l’apprentissage de la natation depuis la mise en place du 'Plan de natation' il y a quatre ans.

Pour ce Challenge natation, la ville de Saint-Paul a mis en place 14 bus pour transporter les marmailles. A l’issue de ces rencontres, la municipalité a offert à chaque participant un diplôme de participation, une médaille ainsi qu’une collation.