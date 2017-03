La réhabilitation du bassin de baignade de Boucan Canot va bientôt démarrer. "D'ici la fin de l'année, une nouvelle alternative par rapport au risque requin sera offerte aux baigneurs" indique la mairie de Saint-Paul ce vendredi 31 mars 2017.

Amélioration des conditions de baignade (confort, sécurité, qualité de l’eau, information), renforcement de l’attractivité de la plage de Boucan Canot, développement et soutien de l’activité économique sont les objectifs attendus. "Il s’agit bien sûr de proposer une offre de baignade supplémentaire aux usagers. Mais il est aussi question de soutenir davantage l’activité des commerçants de la place qui ont beaucoup souffert de la crise requin", souligne Yoland Velleyen, président de la SPL Tamarun, 1er adjoint au maire de Saint-Paul. " Une fois le bassin réhabilité et sécurisé, la baignade y sera une autre alternative par rapport au risque requin ", renchérit son collègue du conseil municipal, Thierry Martineau.

Actuellement petit, peu profond et difficilement praticable, le bassin de Boucan Canot construit sur le site en 1965 sera redimensionné et accueillera trois niveaux de baignade sur une surface d’environ 400 m2 : un pataugeoire de 20 à 60 cm de profondeur, un petit bassin de 60 à 80 cm de profondeur, un grand bassin 1,40 m de profondeur. Un béton spécifique s’étendra sur le fond des bassins recouvert de 20 cm de sable. Une rampe d’accès sera aménagée. Les personnes à mobilité réduite pourront accéder facilement au site.

- 700 000 euros de travaux -

Une mesure de sauvegarde manuelle des poissons, crustacés et mollusques piégés dans le bassin sera menée. Outre la sauvegarde de la faune marine, "les nuisances seront limitées en milieu marin", précise Patricia Locame, adjointe déléguée au tourisme évoquant l’atténuation du bruit. Mise en place d’un rideau de bulle afin de réduire l’impact acoustique si dépassement de seuils constaté, période d’effarouchement de 10 minutes permettant l’éloignement des mammifères marins avant intervention, surveillance visuelle de 30 minutes avant le démarrage des travaux rien ne sera laissé au hasard.

Réalisée sous la houlette de la SPL Tamarun mandatée par la Ville de Saint-Paul, cette opération englobe notamment des travaux d’extraction de roches, ainsi que la réfection des sanitaires et du local des Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS). Financée par l’Europe, la Région et la Commune de Saint-Paul, elle est estimée à un peu plus de 700 000 euros.