Dans un communiqué publié ce vendredi 7 avril 2017, la commune de Saint-Paul et la régie La Créole ont rappelé l'interdiction d'accès au site des bassins de la ravine de Saint-Gilles. Les panneaux indicateurs sont régulièrement arrachés, mais le risque d'éboulements perdure. Les visiteurs continuent à s'y rendre, plus particulièrement du côté des Cormorans. Nous publions ci-dessous le communiqué de rappel.

Malgré les nombreux panneaux d'interdiction et d'avertissement du danger, de nombreux visiteurs continuent à accéder aux bassins de la ravine de Saint-Gilles.



Ces panneaux sont arrachés, et doivent être remplacés régulièrement.



Les travaux de purges et de sécurisation de la falaise ne sont pas encore achevés. Le risque d'éboulements imminents perdure.



La Commune de Saint-Paul et la régie La Créole rappellent à nouveau l’interdiction d’accès à ce site. Elles insistent sur la nécessité de respecter strictement cette interdiction au regard du danger et des risques encourus.