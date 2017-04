48 étudiants scolarisés en BTS tourisme au lycée Evariste de Parny de Saint-Paul participent depuis le lundi 10 avril et jusqu'au vendredi 14 avril 2017 à un Eductour à Maurice. L'objectif et de rencontrer des professionnels du tourisme mauricien. Nous publions ci-après le communiqué des étudiants

"Notre voyage d’étude est conçu, organisé, accompagné par les étudiants eux-mêmes. Le but de ce travail réalisé avec nos enseignants, dans le cadre de " l’atelier de professionnalisation " est de permettre de valider une première expérience dans des métiers différents du tourisme comme : guide, forfaitiste, accompagnateur, chargé de communication, animateur…

Nous aurons la chance de découvrir l’Île Maurice de manière différente chaque jour. Nous alternerons rendez-vous professionnels avec visites et présentations de grands groupes hôteliers : Domaine de Bel

Ombre appartenant au groupe Véranda, l’Hôtel Long Beach Golf and Spa du groupe Sun Resort ou de petites structures comme le Nativ Lodge écolodge 2*…. Nous visiterons des sites et lieux touristiques comme la biscuiterie Rault ou la Rhumerie Chamarel. Nous découvrirons aussi des sites touristiques tels que la Maison Eureka, le Château Labourdonnais., l’Aapravasi Ghat et l’usine de thé de Bois Chéri.

Le choix de cette destination ne sait pas fait par hasard, en effet avec 1 275 227 touristes par an l’île

Maurice est une destination internationale incontournable. 146 203 Réunionnais ont été enregistrés sur le sol Mauricien en 2016, ce qui en fait la destination la plus vendue par les agences de voyages Réunionnaises. Mieux connaitre une destination c’est aussi mieux la vendre et les élèves qui choisiront des agences de voyages comme lieu de stage pourront mettre à profit cette expérience dès le mois de mai.

Rencontres, échanges, partages d’expériences et découvertes seront les mots d’ordre de notre voyage. En tant que futurs professionnels du tourisme nous ne pouvions faire l’impasse sur une telle destination !"